В Россию приедет апологет китайской брутальности

Китайский концерн Great Wall Motor (GWM) запатентовал в России внешний вид рамного внедорожника Tank 300 — это первенец нового суббренда Tank

Tank 300 построен ровно на той же самой платформе, что и Haval H9. На домашнем рынке автомобиль предлагается с двухлитровым турбо-мотором на 227 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-ступенчатым автоматом от ZF. Скорее всего такая же конфигурация будет доступна и на нашем рынке.

Предполагается, что автомобиль будут собирать на Тульском предприятии Haval (бренд входит в GWM) по методу полного цикла, включая окраску и сварку кузова! Скажем больше – в апреле была проведена закрытая презентация, где в особом порядке Tank 300 был представлен дилерам. Все это может служить намеком на то, дебют новинки состоится совсем скоро.