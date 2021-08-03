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3 авг 2021

В Россию приедет апологет китайской брутальности

В Россию приедет апологет китайской брутальности
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн Great Wall Motor (GWM) запатентовал в России внешний вид рамного внедорожника Tank 300 — это первенец нового суббренда Tank

Tank 300 построен ровно на той же самой платформе, что и Haval H9. На домашнем рынке автомобиль предлагается с двухлитровым турбо-мотором на 227 лошадиных сил.  Мотор сочетается с 8-ступенчатым автоматом от ZF. Скорее всего такая же конфигурация будет доступна и на нашем рынке.

Предполагается, что автомобиль будут собирать на Тульском предприятии Haval (бренд входит в GWM) по методу полного цикла, включая окраску и сварку кузова! Скажем больше – в апреле была проведена закрытая презентация, где в особом порядке Tank 300 был представлен дилерам. Все это может служить намеком на то, дебют новинки состоится совсем скоро.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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