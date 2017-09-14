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14 сен 2017

Wey: китайское лакшери в Европе

Wey: китайское лакшери в Европе

Что такое бренд Wey знают немногие даже в России, где китайские марки представлены довольно широко. Это подразделение компании Great Wall, созданное в дополнение к Haval, в задачи которого входит производство люксовых автомобилей. И вот, в Great Wall решили привезти во Франкфурт концепт XEV, чтобы засветиться и в европейских СМИ.

Своими обводами это кросс-купе поразительно напоминает Tesla Model X, особенно если обратить внимание на подъемные двери. Впрочем, о полном копировании речи не идет — в XEV они дают доступ сразу на оба ряда сидений (центральных стоек здесь нет).

Естественно, по последней моде Wey XEV — электрический. Никакой технической информации о силовой установки в Wey на выставке не выдали, заявив, что дальность хода кроссовера равна 530 километрам.
 

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При написании новости использовалась информация:
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