Новое поколение Honda Accord - По-взрослому

Компания Honda обнародовала информацию о модели Accord нового поколения, которая выходит на рынок США, но может добраться также до Европы и России

В основе Accord десятого поколения лежит новая архитектура, благодаря которой седану удалось сбросить 80 кг. Автомобиль при этом стал чуть компактнее, а межосевое расстояние повысилось на 55 мм – до 2831 мм. Помимо этого Accord стал шире и ниже, а объем багажника увеличен до 473 л. Наиболее ярко выглядят купеобразная крыша, зауженная диодная оптика, трапециевидный щит радиаторной решетки и граненые выштамповки боковин. Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился на 3%, а центр масс снизился на 10 мм. Расширена также колея, что позитивно сказалось на управляемости. Кроме того, перенастроена подвеска, а в качестве опции стали доступны адаптивные амортизаторы. В списке оснащения значатся: комплекс систем безопасности Honda Sensing, адаптивный круиз-контроль, проектор данных на лобовое стекло, мультимедийный комплекс с навигацией, поддержкой Bluetooth и точкой доступа Wi-Fi. На роль базового мотора назначен 1,5-литровый 192-сильный бензиновый агрегат, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. «Старший» 2-литровый бензиновый мотор развивает 252 л.с. и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом».