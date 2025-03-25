Honda представила спортивную версию седана Accord

Модельный ряд бренда Honda пополнился новой спортивной версией седана Accord. Данная модель выпускается для китайского рынка на совместном предприятии с GAC

По сравнению с предыдущей версией, изменения минимальные. На решетке радиатора появились хромированные накладки, а передний бампер стал слегка крупнее. Кроме этого, появились черные глянцевые акценты на воздухозаборниках, колесных дисках и заднем спойлере. В салоне никаких изменений не наблюдается.

Стандартная версия получила 1,5-литровый турбомотор на 192 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Версия подороже - это гибрид с 2,0-литровым агрегатом на 148 л.с. и с электромотором мощностью 184 л.с. Обе версии комплектуются вариатором. Привод - передний.