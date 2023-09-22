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22 сен 2023

Honda показала очередной Accord

Honda показала очередной Accord
Автор фото: фирма-производитель

Компания представила третью версию нового седана Accord специально для японского рынка. Предыдущие две были показаны в США и Китае

Главная отличительная особенность японского Accord - это специальный контроллер Experience Selection Dial, выполненный в виде шайбы. С его помощью можно менять громкость звука, управлять климатической системой и настраивать яркость подсветки салона. Для данного контролера доступны и другие функции, которые можно установить через бортовой компьютер. В режиме «ожидания» на нем выплывает циферблат, демонстрирующий время.

Accord для Японии получит безальтернативную гибридную силовую установку, в основе которой лежит 2,0-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Технические характеристики установки пока не разглашаются. Известно, что на американском рынке Accord получит 207-сильный бензиновый агрегат.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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