В Россию привезли новую Honda Accord

Этот популярный японский седан официально продержался на нашем рынке до 2016 года. После компания Honda сконцентрировалась лишь на кроссоверах. Впрочем, есть энтузиасты, готовые привести машины из заграницы – особенно сейчас, когда работает программа параллельного импорта

Собственно, на торговых площадках появились объявления о продаже «Аккордов» десятого поколения. Все машины оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который развивает мощность в 192 лошадиные силы. В качестве коробки передач здесь используется вариатор. Набор оснащения богатый – от круиз-контроля и системы удержания в полосе до двухзонного климат-контроля и камеры заднего вида.

На глобальном рынке среди силовых установок есть возможность выбора гибридного варианта, созданного на основе двухлитрового мотора. Совокупная мощность агрегатов – 250 лошадиных сил.