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14 фев 2023

В Россию привезли новую Honda Accord

В Россию привезли новую Honda Accord
Автор фото: фирма-производитель

Этот популярный японский седан официально продержался на нашем рынке до 2016 года. После компания Honda сконцентрировалась лишь на кроссоверах. Впрочем,  есть энтузиасты, готовые привести машины из заграницы – особенно сейчас, когда работает программа параллельного импорта

Собственно, на торговых площадках появились объявления о продаже «Аккордов» десятого поколения. Все машины оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который развивает мощность в 192 лошадиные силы. В качестве коробки передач здесь используется вариатор. Набор оснащения богатый – от круиз-контроля и системы удержания в полосе до двухзонного климат-контроля и камеры заднего вида.

На глобальном рынке среди силовых установок есть возможность выбора гибридного варианта, созданного на основе двухлитрового мотора. Совокупная мощность агрегатов – 250 лошадиных сил.

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