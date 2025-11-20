Honda отзывает четверть миллиона Accord Hybrid

Компания объявила об отзыве 256 603 гибридных автомобилей Accord, выпущенных с ноября 2022 по октябрь 2025 года. Проблема связана с ошибкой в программном обеспечении. Это может привести к потере мощности и внезапной остановке автомобиля во время движения

Ошибки в работе модуля управления системами вызывают ложные сигналы о проблемах с центральным процессором. Это может привести к отключению силовой установки и риску аварийных ситуаций. Ранее Honda получила сотни гарантийных обращений, хотя данных о пострадавших нет.

Проблема касается только гибридных версий с 2,0-литровым мотором мощностью 204 л.с. Версии с 1,5-литровым турбодвигателем под отзыв не попадают. Владельцы гибридных Honda Accord с 2,0-литровым агрегатом начнут получать уведомления в начале января 2026 года. В Honda подчеркивают, что нынешний отзыв не связан с другим дефектом электроники, из-за которого в этом году были отозваны модели Pilot и Acura MDX.