Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2025

Honda отзывает четверть миллиона Accord Hybrid

Honda отзывает четверть миллиона Accord Hybrid
Автор фото: фирма-производитель

Компания объявила об отзыве 256 603 гибридных автомобилей Accord, выпущенных с ноября 2022 по октябрь 2025 года. Проблема связана с ошибкой в программном обеспечении. Это может привести к потере мощности и внезапной остановке автомобиля во время движения

Ошибки в работе модуля управления системами вызывают ложные сигналы о проблемах с центральным процессором. Это может привести к отключению силовой установки и риску аварийных ситуаций. Ранее Honda получила сотни гарантийных обращений, хотя данных о пострадавших нет.

Проблема касается только гибридных версий с 2,0-литровым мотором мощностью 204 л.с. Версии с 1,5-литровым турбодвигателем под отзыв не попадают. Владельцы гибридных Honda Accord с 2,0-литровым агрегатом начнут получать уведомления в начале января 2026 года. В Honda подчеркивают, что нынешний отзыв не связан с другим дефектом электроники, из-за которого в этом году были отозваны модели Pilot и Acura MDX.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Accord (2026)

Honda представила спортивную версию седана Accord

25 марта 2025
Honda Accord

Honda показала очередной Accord

22 сентября 2023
Honda Accord

В Россию привезли новую Honda Accord

14 февраля 2023

Дизайн новой Honda Accord рассекречен

13 июля 2022
Honda Accord Hybrid (2021)

Honda представила обновленный седан Accord

13 октября 2020
Honda Accord 2018

Honda представила конкурента Toyota Camry

17 июля 2017

 Новости Honda Accord

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 8 2