Автомобильный портал Motorpage
мар 2017

Новое поколение Honda Civic - Европейская штучка

Новый Honda Civic - Honda Civic 2017 Европейская штучка
Компания Honda обнародовала полную информацию о европейской версии хэтчбека Civic нового поколения

По сравнению с предшественником японский хэтчбек заметно увеличился в размерах – стал на 30 мм шире, на 135 мм длиннее и на 20 мм ниже. Колесная база – внушительные 2700 мм (это на 95 мм больше, чем у машины прошлого поколения). Серьезно доработана аэродинамика, а шасси стало на 52% жестче. Заниженный центр масс, переработанное рулевое управление, новая задняя «многорычажка» и опциональные адаптивные амортизаторы должны вывести управляемость на новый уровень. Моторная гамма для европейского рынка включает эффективные 1-литровый 129-сильный и 1,5-литровый 182-сильный бензиновые моторы. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или вариатор. В салоне почти полностью изжита космическая стилистика, характерная для машин прошлых генераций. Передние сиденья разделяет мощный центральный тоннель, перед водителем – цифровая «приборка» с тахометром по центру, на центральной консоли прописался 7-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В списке электронных помощников значатся системы предотвращения столкновений, контроля рядности, распознавания знаков и адаптивный круиз контроль.

Фото Honda Civic

  • Honda Civic 2017 Европейская штучка
  • Honda Civic 2017 Многообразие «Цивиков»
  • Honda Civic 2017 вид сбоку
  • Honda Civic 2017 вид спереди
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Honda Civic

Honda Civic
Тест-драйвов
18
Двигателей
2
Комлектаций
7
Поколение
IX рест.
Цены
от 829 000
до 1 129 000
Подробнее про Honda Civic

Последние новости

...

Honda представила в Лос-Анджелесе концепт «заряженного» Civic

17 ноября 2016

Honda показала новое поколение Civic для европейского рынка

16 сентября 2016

Honda готовит «заряженную» модификацию хэтчбека Civic

22 августа 2016

Honda представила серийную версию хэтчбека Civic

16 августа 2016
Honda Civic 2016

Honda приостановила продажи нового Civic в США

04 февраля 2016

 Новости Honda Civic

Другие сообщения про эту новинку

Новый Honda Civic - Honda Civic 2017 Старому Свету Honda Civic 2017 Европейская штучка Honda Civic 2017 Многообразие «Цивиков» Honda Civic 2017 вид сбоку

Новинка на авторынке:

Honda Civic

Старому Свету 0
Новый Honda Civic - Honda Civic 2017 Многообразие «Цивиков» Honda Civic 2017 Европейская штучка Honda Civic 2017 вид сбоку Honda Civic 2017 вид спереди

Новинка на авторынке:

Honda Civic

Многообразие «Цивиков» 0
Новый Honda Civic - Honda Civic Concept 2015 Самый-самый Honda Civic Concept 2015 вид спереди Honda Civic Concept 2015 вид спереди сбоку Honda Civic Concept 2015 вид сбоку

Новинка на авторынке:

Honda Civic

Самый-самый 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 8 4 6 1