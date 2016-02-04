Новое поколение Honda Civic - Европейская штучка

Компания Honda обнародовала полную информацию о европейской версии хэтчбека Civic нового поколения

По сравнению с предшественником японский хэтчбек заметно увеличился в размерах – стал на 30 мм шире, на 135 мм длиннее и на 20 мм ниже. Колесная база – внушительные 2700 мм (это на 95 мм больше, чем у машины прошлого поколения). Серьезно доработана аэродинамика, а шасси стало на 52% жестче. Заниженный центр масс, переработанное рулевое управление, новая задняя «многорычажка» и опциональные адаптивные амортизаторы должны вывести управляемость на новый уровень. Моторная гамма для европейского рынка включает эффективные 1-литровый 129-сильный и 1,5-литровый 182-сильный бензиновые моторы. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или вариатор. В салоне почти полностью изжита космическая стилистика, характерная для машин прошлых генераций. Передние сиденья разделяет мощный центральный тоннель, перед водителем – цифровая «приборка» с тахометром по центру, на центральной консоли прописался 7-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В списке электронных помощников значатся системы предотвращения столкновений, контроля рядности, распознавания знаков и адаптивный круиз контроль.