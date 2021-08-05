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5 авг 2021

Honda представила Civic для внутреннего рынка Японии

Honda представила Civic для внутреннего рынка Японии
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас можно несколько запутаться, ведь премьера Civic была произведена еще в июне. Но то был автомобиль для рынка США, а сейчас мы говорим о модели для японского рынка

По большому счету, вся разница сводится к отличиям в моторной гамме. Если американский «Цивик» оснащается двухлитровым атмосферником на 150 лошадиных сил, то под капотом «японца» трудится полуторалитровый турбо-агрегат на 184 лошадиные силы.  Также в гамме появятся гибридная модификация и заряженная версия Type R.

В остальном машины идентичны друг другу.  Важно заметить, что оба «Цивика» оснащены фирменным комплексом безопасности Honda Sensing, который включает в себя набор лидаров и радаров в купе с камерой высокого разрешения, которая также обладает отельным чипом для постобработки снимков.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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