Honda представила Civic для внутреннего рынка Японии

Сейчас можно несколько запутаться, ведь премьера Civic была произведена еще в июне. Но то был автомобиль для рынка США, а сейчас мы говорим о модели для японского рынка

По большому счету, вся разница сводится к отличиям в моторной гамме. Если американский «Цивик» оснащается двухлитровым атмосферником на 150 лошадиных сил, то под капотом «японца» трудится полуторалитровый турбо-агрегат на 184 лошадиные силы. Также в гамме появятся гибридная модификация и заряженная версия Type R.

В остальном машины идентичны друг другу. Важно заметить, что оба «Цивика» оснащены фирменным комплексом безопасности Honda Sensing, который включает в себя набор лидаров и радаров в купе с камерой высокого разрешения, которая также обладает отельным чипом для постобработки снимков.