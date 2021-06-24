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24 июн 2021

Honda показала новый Civic

Honda показала новый Civic
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за новеньким седаном, который дебютировал в апреле этого года, японский концерн показал и версию хэтчбек

В целом, обе версии практически не отличаются друг от друга. Горизонтальная диодная оптика, удлиненный капот - все что есть на седане присутствует и на хэтче. Конечно же, есть и особенности. Так, например, задние двери хэтча выполнены из композитных материалов, что положительно сказывается на весе машины.

Что касается технической части, то тут у нас полная унификация с седаном. Двухлитровый 160-сильный атмосферник и 180-сильный полуторалитровый турбомотор. Важное замечание, и седан, и хэтчбек на данный момент представлены в версиях для рынка Японии и США. На европейском же рынке будут представлены и гибридные модификации машин, но их спецификация в данный момент остается неизвестной.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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