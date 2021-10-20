В Honda представили «драйверский» Civic

Honda Motor представила Civic Si — более драйверскую версию седана 11-го поколения. Автомобиль ориентирован на рынок Северной Америки

Внешне новинку практически нельзя отличить обычного «Сивика», максимум, что бросается в глаза, спойлер на крышке багажника и раздвоенный выхлоп. Впрочем, машины серьезно отличаются друг от друга. Правда, модернизация в случае с Civic Si не коснулась двигателя, здесь установлен стандартный для модели полуторалитровый турбомотор с мощностью в 203 лошадиные силы.

Зато у Civic Si была серьезно переработана подвеска. Инженеры увеличили жесткость передних и задних пружин, установили утолщенные стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние стойки Макферсон получили усиленные верхние опоры, чтобы выдерживать повышенные нагрузки на поворотах. Также на автомобиль были установлены тормозные диски увеличенного диаметра- передние на 312 миллиметров, а задние на 282 миллиметра.