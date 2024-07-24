Honda Civic Si получил обновление для американского рынка

Компания Honda представила обновленную версию Civic Si. Автомобиль получил новую мультимедийную систему, доработки во внешности и расширенное оснащение для стандартной комплектации. Цены начинаются от 31 045 долларов (2 700 000 рублей)

Рестайлинговую модель можно узнать по иной решетке радиатора, бамперу с более крупным воздухозаборником и новому дизайну 18-дюймовых колесных дисков. Отмечается, что кузов стал жёстче благодаря усиленным компонентам в конструкции и опционально за 300 долларов можно заказать шины с увеличенным коэффициентом сцепления. Внутри появился новых экран цифровой приборной панели диагональю 10,2 дюйма (он входит и в стандартную комплектацию). Также в базе теперь есть сиденья с подогревом. Мультимедийная система с дисплеем на 9-дюймов дополнена функциями Google.

Силовая установка осталась прежней. Honda Civic Si оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод - передний.