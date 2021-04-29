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29 апр 2021

Представлен новый Honda Civic

Представлен новый Honda Civic
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил одиннадцатое поколение популярного седана. Интересно, что новинка практически неотличима от прототипа, представленного осенью

Да, визуальных отличий минимум, но если сравнивать модель с прошлым поколением, то можно сказать, что новинка выглядит строже и солиднее. Последнее достигается за счет вынесенных вперёд стоек кузова и увеличенного капота. К слову, здесь, волей неволей, вспоминаешь восьмое поколение модели, которое из-за сложной геометрии называли космолетом.

Но вернёмся к новинке. Если говорить о технической начинке, то базовым мотором для седана является 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 160 лошадиных сил. Также у клиентов будет альтернатива ввиде 1,5-литрового турбомотора, который выдаёт 182 лошадиные силы. Оба двигателя агрегатируются только с вариатором. Привод передний. К сожалению, в Россию автомобиль не приедет, так как Honda полностью сворачивает продажи новых машин на нашем рынке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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