Представлен новый Honda Civic

Японский концерн представил одиннадцатое поколение популярного седана. Интересно, что новинка практически неотличима от прототипа, представленного осенью

Да, визуальных отличий минимум, но если сравнивать модель с прошлым поколением, то можно сказать, что новинка выглядит строже и солиднее. Последнее достигается за счет вынесенных вперёд стоек кузова и увеличенного капота. К слову, здесь, волей неволей, вспоминаешь восьмое поколение модели, которое из-за сложной геометрии называли космолетом.

Но вернёмся к новинке. Если говорить о технической начинке, то базовым мотором для седана является 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 160 лошадиных сил. Также у клиентов будет альтернатива ввиде 1,5-литрового турбомотора, который выдаёт 182 лошадиные силы. Оба двигателя агрегатируются только с вариатором. Привод передний. К сожалению, в Россию автомобиль не приедет, так как Honda полностью сворачивает продажи новых машин на нашем рынке.