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сен 2018

Рестайлинг Honda HR-V - Техника безопасности

Новый Honda HR-V - Honda HR-V 2019 Техника безопасности
Обновленный компактный кроссовер Honda HR-V демонстрирует более спортивный облик и усовершенствованные системы безопасности

Результатом точечного вмешательства дизайнеров стали перепрофилированные блок-фары со светодиодными ходовыми огнями, решетка радиатора с мощной хромированной поперечиной, а также бамперы с развитыми аэродинамическими элементами. К лицу HR-V также новые варианты окраски кузова и легкосплавные колеса с изящным рисунком. Инженеры пересмотрели настройки электроусилителя руля и бесступенчатого вариатора, а также улучшили шумоизоляцию салона. Стали доступны две новые комплектации (Sport и Touring). В «старших» исполнениях штатно предлагается фирменный комплекс безопасности Honda Sensing, анализирующий данные, поступающие с видеокамер и радаров, и задействующий системы слежения за пешеходами, предотвращения столкновений, контроля рядности и распознавания дорожных знаков. HR-V имеет также улучшенные материалы отделки и усовершенствованную мультимедиа с новыми интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. На американском рынке новинка получит 1,8-литровый 141-сильный бензиновый мотор и опциональную доработанную систему полного привода. А вот механическая трансмиссия для этой модели больше не предлагается.

Фото Honda HR-V

  • Honda HR-V 2019 Техника безопасности
  • Honda HR-V 2019 вид спереди
  • Honda HR-V 2019 вид спереди
  • Honda HR-V 2019 салон
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Honda HR-V

Honda HR-V
Тест-драйвов
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Honda HR-V

На пути в Европу 1
Новый Honda HR-V - Honda HR-V 2015 вид спереди Honda HR-V 2015 На пути в Европу Honda HR-V 2015 вид сбоку Honda HR-V 2015 вид сзади

Новинка на авторынке:

Honda HR-V

Американский брат 1

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