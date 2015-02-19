Рестайлинг Honda HR-V - Техника безопасности

Обновленный компактный кроссовер Honda HR-V демонстрирует более спортивный облик и усовершенствованные системы безопасности

Результатом точечного вмешательства дизайнеров стали перепрофилированные блок-фары со светодиодными ходовыми огнями, решетка радиатора с мощной хромированной поперечиной, а также бамперы с развитыми аэродинамическими элементами. К лицу HR-V также новые варианты окраски кузова и легкосплавные колеса с изящным рисунком. Инженеры пересмотрели настройки электроусилителя руля и бесступенчатого вариатора, а также улучшили шумоизоляцию салона. Стали доступны две новые комплектации (Sport и Touring). В «старших» исполнениях штатно предлагается фирменный комплекс безопасности Honda Sensing, анализирующий данные, поступающие с видеокамер и радаров, и задействующий системы слежения за пешеходами, предотвращения столкновений, контроля рядности и распознавания дорожных знаков. HR-V имеет также улучшенные материалы отделки и усовершенствованную мультимедиа с новыми интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. На американском рынке новинка получит 1,8-литровый 141-сильный бензиновый мотор и опциональную доработанную систему полного привода. А вот механическая трансмиссия для этой модели больше не предлагается.