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5 апр 2022

Honda раскрыла информацию о новом HR-V

Honda раскрыла информацию о новом HR-V
Автор фото: фирма-производитель

Внимательные читатели нас могут поправить - ведь наш портал уже писал о HR-V несколько месяцев назад. Не мог же кроссовер так быстро обновиться. Да не мог, но сегодня мы говорим про абсолютно другой автомобиль

Дело в том,что сложилась интересная ситуация. Строго говоря, в природе существуют два HR-V. Один - для рынка Европы, а второй - для рынка Северной Америки. Между собой они не имеют ничего общего. Дизайн - разный, платформы и двигатели, соответственно, тоже.  Сейчас речь идет именно о североамериканской версии.

В ее основе лежит платформа седана Civic одиннадцатого поколения. Надо сказать, что по габаритам автомобиль почти приблизится к более крупному кроссоверу CR-V. длина которого составляет 4623 миллиметра, HR-V будет на пару сантиметров короче. Силовые агрегаты пока держатся в секрете, но уже известно, что в США станет продаваться гибридная версия. Ожидается, что установка будет включать 2,0-литровый бензиновый мотор и пару электродвигателей. 

Что касается дизайна, то, как уже было сказано ранее, у него нет ничего общего с "европейцем". Если там преобладают острые углы и рубленые формы, то здесь весь силуэт выполнен более плавным и округлым.Продажи HR-V в США начнутся летом. Примечательно, что позже Honda собирается привезти американский HR-V в Европу, где, напомним, уже есть свой HR-V. Разумеется "американец" получит в Европе собственное уникальное имя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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