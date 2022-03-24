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24 мар 2022

Представлен заряженный Honda HR-V

Представлен заряженный Honda HR-V
Автор фото: фирма-производитель

Семейство популярного японского кроссовера пополнилось очередной модификацией, при создании которой производитель сделал ставку на драйв

Прежде чем перейти к внешности машины, вспомним модель самого первого поколения- облик ее был необычным и даже специфичным. В свое время даже ходила шутка, что Honda HR-V в желтом цвете заставляет желудок урчать, так как  угловатый кузов со скошенным капотом вызывает стойкие ассоциации с куском сыра.

Со сменой поколений индивидуальность машины несколько утратилась - формы и изгибы стали плавнее, и кроссовер перестал сильно выделяться на фоне собратьев. Приятно видеть, что в текущей генерации создатели решили вернуться к истокам. Угловатость кузова вернулась, да и штрихи вроде узкой полоски передней оптики лишь добавляют уникальности. Жаль, что рассматриваемая версия RS ничем не отличается от стандартного исполнения, разве что красным цветом кузова.

Зато под капотом появился новый двигатель. Если для стандартных кроссеров предлагается атмосферный мотор 1.5 литра на 115 лошадиных и 180-сильная гибридная силовая установка (на базе того же атмосферника), то Honda HR-V RS положен уже полуторалитровый турбомотор мощностью в 208 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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