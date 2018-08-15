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15 авг 2018

Honda представила обновленный HR-V для Европы

Honda представила обновленный HR-V для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер Honda HR-V пережил рестайлинг еще в начале года, когда был представлен на внутреннем рынке. Затем его показали в Северной Америке, и вот настал черед европейского рынка

После рестайлинга у кроссовера изменилась передняя часть машины: появился новый бампер с иными воздухозаборниками, глянцевая отделка, а фары с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями получили прожекторные линзы.  В задней части темный хром украшает дверь багажного отделения, перекликаясь с новой отделкой передней части, а задние фары обрамляются более темными корпусами.

Honda HR-V получил новые 17-дюймовые легкосплавные колеса, а выхлопная труба будет оснащаться хромированным наконечником. Фонари и задние фары  стали полностью светодиодными, при этом корпус оптики сзади выполнен с эффектом затемнения.

Для HR-V 2019 года Honda предлагает на выбор один из восьми цветов кузова, включая недавно добавившийся к палитре Midnight Blue Beam Metallic. Среди остальных гамм представлены: Milano Red; Platinum White и Crystal Black в перламутровой отделке, а также Lunar Silver, Modern Steel, Brilliant Sporty Blue и Ruse Black с металлическим акцентом.

Европейская версия кроссовера обзавелась системой Magic Seat. Измененные кресла для водителя и переднего пассажира получили новые набивку и спинки. Вместо стандартной тканевой обивки теперь используется материал более высокого качества, а в максимальной комплектации сиденья обшиты кожей.

На старте продаж обновленный кроссовер в Европе будет доступен с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 130 л.с. А позднее к нему добавится  его турбированный вариант и 1,6-литровый турбодизель.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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