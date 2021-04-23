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23 апр 2021

Honda раскрыла характеристики нового HR-V

Honda раскрыла характеристики нового HR-V
Автор фото: фирма-производитель

Модель дебютировала ещё а феврале текущего года, но тогда производитель ничего не рассказал о технических характеристиках автомобиля. Собственно, эту тайну раскрыли сегодня

Итак , кроссовер стал гибридом. Силовая установка состоит из полуторалитрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Интересно, что совакупная мощность оказалась сравнительно невысокой - всего лишь 131 лошадиная сила.Гибридный кроссовер Honda HR-V можно будет заказать как с передним, так и с полным приводом.

Также в Honda рассказали, что водитель сможет выбрать несколько режимов движения. Любопытно, что помимо стандартных настроек вроде экологичного или спортивного режима, здесь присутствует и ещё один под названием «B». Он подразумевает собой усиленную работу системы рекуперации энергии. К сожалению, нам этого автомобиля не увидеть, так как Honda к 2022 году полностью прекратит продажи машин на нашем рынке, оставив лишь сервисное обслуживание

При написании новости использовалась информация:
РБК

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