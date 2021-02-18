Honda HR-V рассекречен

От былого уникального многоугольного дизайна не осталось и следа. Теперь перед нами типичный купе-кроссовер

Похоже, что в Honda в этот раз решили сделать ставку на спокойный дизайн. Космический дизайн Civic, CR-V или Accord? Забудьте - здесь нет буйства линий. Все очень строго и лаконично. Некоторым нашим коллегам по порталу Motorpage даже показалось, что новый HR-V очень похож на модель Crosstour, которая выпускалась до 2015 года. Важная деталь – сейчас представили кроссовер для внутреннего и европейского рынка. Поговаривают, что для Америки будет выпущена совершенно иная модификация.

Что касается технических характеристик, то HR-V – гибрид. Силовая установка состоит из полуторалитрового мотора и электрического двигателя. Данные по моторам пока не раскрываются.