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31 май 2022

Автомобили Honda начнут копаться в водительских мозгах

Автомобили Honda начнут копаться в водительских мозгах

Японский автопроизводитель собирается существенно расширить возможности искусственного интеллекта в автомобиле. Honda совместно с Национальным институтом квантовых наук и технологий работают над технологией, позволяющей ИИ оценивать физическое состояние водителей и даже их мозговую деятельность

Предполагается, что новая технология будет лишь помогать водителю. К примеру, при помощи функции отслеживания глаз система сможет сигнализировать о необходимости обратить внимание на препятствие или пешехода, которое не попадает в поле зрения. Также, считывая биометрические параметры, искусственный интеллект сможет, к примеру, замедлить или вовсе остановить машину, если водитель будет плохо себя чувствовать.

Внедрение технологии планируется в 2030 году. В Honda сообщают, что таким образом концерн хочет  сократить количество ДТП с участием пожилых водителей, число которых в Японии неуклонно растет.

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