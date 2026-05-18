Автомобильный портал Motorpage
18 май 2026

Honda разрабатывает конкурента Land Cruiser

Honda разрабатывает конкурента Land Cruiser
Автор фото: фирма-производитель

В презентации, посвященной новой бизнес-стратегии, компания раскрыла планы по созданию крупного кроссовера с совершенно новой гибридной силовой установкой на базе двигателя V6

В документе говорится, что Honda разрабатывает модель выше класса D, что значит длина кроссовера может быть больше 5 м. Кроме этого известно, что новинка получит двигатель V6, разработанный специально для гибридной системы. Вероятно, силовая установка также будет включать два электромотора.

По позиционированию будущая модель вполне может стать соперником Toyota Land Cruiser. Пока Honda не раскрывает деталей конструкции, однако успех нового Passport и линейки TrailSport показывает, что модель движется в сторону создания именно крупного внедорожника. Предполагается, что модель покажут уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
The drive

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Accord

Honda отложит обновление модельного ряда до 2030 года

06 мая 2026

Honda осталась без новинок до 2027 года после отказа от электромобилей

09 апреля 2026
Honda e

Honda начнет продавать в Японии электромобили китайской сборки

06 марта 2026
Honda ZR-V

Honda лишила кроссовер ZR-V турбированного двигателя

27 февраля 2026
Honda Prelude (2026)

Honda, возможно, готовит «заряженный» Prelude

30 декабря 2025

Honda готовит спортивный Civic RS с гибридной силовой установкой

26 декабря 2025

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 5 8