Honda разрабатывает конкурента Land Cruiser

В презентации, посвященной новой бизнес-стратегии, компания раскрыла планы по созданию крупного кроссовера с совершенно новой гибридной силовой установкой на базе двигателя V6

В документе говорится, что Honda разрабатывает модель выше класса D, что значит длина кроссовера может быть больше 5 м. Кроме этого известно, что новинка получит двигатель V6, разработанный специально для гибридной системы. Вероятно, силовая установка также будет включать два электромотора.

По позиционированию будущая модель вполне может стать соперником Toyota Land Cruiser. Пока Honda не раскрывает деталей конструкции, однако успех нового Passport и линейки TrailSport показывает, что модель движется в сторону создания именно крупного внедорожника. Предполагается, что модель покажут уже в следующем году.