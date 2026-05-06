6 май 2026

Honda отложит обновление модельного ряда до 2030 года

Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda пересматривает свою продуктовую стратегию и откладывает обновление сразу нескольких своих моделей до следующего десятилетия

Главной причиной стала корректировка программы развития электрической линейки. Ранее производитель отказался от запуска трех новинок, которые уже были готовы к старту производства, и понес убытки в размере 15,8 млрд долларов. Это решение повлияло на весь модельный ряд и вынудило продлить жизненный цикл актуальных моделей.

Так, минивэн Honda Odyssey получит следующее поколение только в марте 2030 года. Седан Honda Accord, 11 поколение которого дебютировало в 2023 году, также не получит смену генерации как минимум до 2030 года. При этом в будущем Accord планируют оснастить гибридной силовой установкой. Актуальная версия компактного кроссовера Honda HR-V останется на конвейере до начала 2032 года.

Схожая ситуация складывается и в премиальном подразделении Acura. Кроссовер Acura MDX получит новое поколение только к 2031 году, а лифтбек Acura Integra останется в производстве до марта 2032 года.

В компании подчеркивают, что делают ставку на развитие гибридных систем и намерены расширять их применение в модельной линейке. Такой подход позволит сохранить конкурентоспособность моделей в условиях замедления спроса на электрокары.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

