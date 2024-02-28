Honda CR-V получил водородный двигатель, способный заряжаться от сети

Японская компания Honda представила для американского рынка новую версию кроссовера CR-V под наименованием e:FCEV. Фактически это гибрид, сочетающий в себе двигатель, работающий на водороде, и один электромотор

Таким образом, в основе этой силовой установки лежит тяговый электромотор на передней оси мощностью 174 л.с. и 310 Нм, а также водородный двигатель на 92,2 кВт. Сжатый водород массой до 4,3 кг хранится в двух баллонах и этого объема должно хватить на 435 км по циклу EPA. Емкость встроенного аккумулятора составляет 17,7 кВт*ч. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 79 км.

Внешне водородный CR-V можно отличить по иной решетке радиатора и бамперам. Также данная версия комплектуется черными 18-дюймовыми колесными дисками. Изменений в интерьере нет, однако оснащение соответствует флагманской комплектации. На передней панели установлен 9-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая “приборка” на 10,2 дюйма. Есть беспроводная зарядка, 2-зонный климат-контроль, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема с 12 динамиками.