Honda осталась без новинок до 2027 года после отказа от электромобилей

Компания Honda оказалась в сложной ситуации после резкого пересмотра своей стратегии электрификации. Отказ от ряда проектов привел к тому, что производитель может остаться без значимых новинок на рынке вплоть до 2027 года

На фоне снижения спроса и изменений в рыночной конъюнктуре компания приняла решение отказаться от выпуска ряда электрических моделей. В их числе оказались 0 Saloon, 0 SUV и новая Acura RSX. Это привело к тому, что в ближайшие годы в линейке бренда не появится полностью новых автомобилей, а первый значимый дебют намечен только на 2027 год. Тогда ожидается выход следующего поколения CR-V.

Ситуацию осложняет и финансовая сторона вопроса. По оценкам экспертов, вследствие отказа от проектов, компания может понести убытки до 10 миллиардов долларов, большую долю которых займут выплаты поставщикам компонентов, уже подготовившихся к старту производства.

В Honda заявляют, что работают над стабилизацией бизнеса и делают ставку на гибридные модели, параллельно ускоряя внутренние процессы разработки. Также рассматриваются варианты сотрудничества с Nissan в Северной Америке, однако конкретных решений пока не объявлено.

