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1 фев 2023

Honda не откажется от седанов

Honda не откажется от седанов
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, на сегодняшний день самый популярный тип кузова у автомобилей – кроссовер. Постепенно в прошлое уходят и универсалы, и седаны. Впрочем, от последнего форм-фактора автомобильные компании  отказываться не спешат. К примеру, Honda недавно заявила, что будет поддерживать седаны до последнего.

По словам представителей Honda, отказ ряда американских производителей от выпуска седанов автоматически означает для японской фирмы конкурентное преимущество. Спрос на автомобили этого типа кузова ещё достаточно высок, и, фактически, «отказники» оказали японцам большую услугу – люди желающие купить седан пойдут в Honda, потому что возможность выбора постепенно пропадает.

Между тем, даже дилеры Honda просят производителя не прекращать конвейерную жизнь «Аккордов и Цивиков» - двух главных седанов в США.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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