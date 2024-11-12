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12 ноя 2024

Honda показала новое поколение недорого седана Amaze

Honda показала новое поколение недорого седана Amaze
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda опубликовала изображения обновленного седана Amaze, который продается преимущественно на рынке Индии. “Четырехдверке” переосмыслили дизайн, но в техние изменений не предвидится

Новый Honda Amaze будет отличаться более современным дизайном. Решетка радиатора стала заметно крупнее, фары получили характерную светодиодную “подпись”, а бампера выглядят спортивнее. Особое внимание привлекает и динамичный профиль кузова автомобиля. Внутри изменений также много. Здесь полностью переосмыслена передняя панель, над которой возвышается 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, позаимствованный у кроссовера Elevate. Блок управления климатом стал сенсорный, а на центральном тоннеле появились порты для зарядки гаджетов. Кроме этого, доработаны материалы отделки и добавлена подсветка.

Как и прежде, Amaze будет комплектоваться 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с, который может работать с пятиступенчатой “механикой” или вариатором. Опционально можно будет заказать CNG (КПГ) версию с газовым баллоном.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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