Honda представила новый Civic

Civic с момента своего появления прошел через десять поколений, постоянно изменяясь и совершенствуясь. Теперь настал черед дебюта одиннадцатого поколения.

Хорошие новости – автомобиль практически не отличим от своего прототипа, который показали еще в прошлом году. Единственный момент – немного изменились пропорции – серийный автомобиль стал ниже и длиннее. Разумеется, некоторые детали, вроде оптики, получили более простое исполнение. Салон пока решили не демонстрировать, хотя уже заявлено наличие таких опций как цифровая приборная панель.

Что касается технической составляющей, то новинка построена на платформе предшественника. Моторы те же – двухлитровый атмосферный мотор на 160 лошадиных сил и полуторалитровый двигатель с турбонаддувом, который развивает около 180 лошадиных сил. Трансмиссия – 8 ступенчатый автомат.