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30 авг 2021

Honda представила спорткар NSX

Honda представила спорткар NSX
Автор фото: фирма-производитель

На первый взгляд перед нами полная копия новенькой Acura NSX, но отличия здесь присутствуют. Кроме того это прощальная версия спорткара – более модель NSX нам не суждено будет увидеть

Да, тираж последней спортивной Honda невелик – всего триста пятьдесят машин. Интересна «разбивка» автомобилей по регионам -  для домашнего рынка предназначено лишь тридцать экземпляров. Еще двадцать штук разойдутся по всему свету. Большая часть (300 автомобилей) отправятся в США – штаты всегда обеспечивали самый высокий спрос на данную модель.

Что касается отличий Honda от Acura, то новинке слегка увеличили мощность двигателя – с 507 до 527 лошадиных сил, а заодно «нарастили» емкость батареи. Также инженеры Honda перенастроили автомобилю трансмиссию

При написании новости использовалась информация:
Drom

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