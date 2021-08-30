Honda представила спорткар NSX

На первый взгляд перед нами полная копия новенькой Acura NSX, но отличия здесь присутствуют. Кроме того это прощальная версия спорткара – более модель NSX нам не суждено будет увидеть

Да, тираж последней спортивной Honda невелик – всего триста пятьдесят машин. Интересна «разбивка» автомобилей по регионам - для домашнего рынка предназначено лишь тридцать экземпляров. Еще двадцать штук разойдутся по всему свету. Большая часть (300 автомобилей) отправятся в США – штаты всегда обеспечивали самый высокий спрос на данную модель.

Что касается отличий Honda от Acura, то новинке слегка увеличили мощность двигателя – с 507 до 527 лошадиных сил, а заодно «нарастили» емкость батареи. Также инженеры Honda перенастроили автомобилю трансмиссию