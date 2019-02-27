Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2019

Honda раскрыла внешность нового электрокара

Honda раскрыла внешность нового электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda раскрыла внешность электрического ситикара e Prototype. Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве как предсерийная модель, эволюционировавшая из концепта Urban EV 2017 года и являющаяся ключевым элементом стратегии Electric Vision

Автомобиль построен на специальной платформе, которая была сконструирована специально для данного электрокара. Автомобиль оснащен одним электромотором и блоком батарей, емкость которого пока не раскрывается, однако известен запас хода, который составляет 200 километров. Время зарядки аккумулятора до 80 процентов от высокоскоростного терминала — 30 минут.

Интересно, что у автомобиля есть много особенностей: камеры вместо боковых зеркал, панорамное лобовое стекло, LED-фары, закрытые стеклянной накладкой и отображающие статус зарядки, сиденья с отделкой под меланжевую ткань и передняя панель с декором из дерева и пятью дисплеями: экранами комплекса Camera Mirror, цифровой приборки и двумя «мониторами» бортовой информационно-развлекательной системы.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Regnum

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Pilot 2019

Пилот летит в Россию

18 февраля 2019
Honda Tomo

Мимикрия пикапов

14 февраля 2019
Honda Urban

Honda покажут новый электрокар в Женеве

23 января 2019
Honda Urban EV

Ретро-хэтчбеков Honda не хватит на всех

14 января 2019
Honda Civic Wagon (EF)

Когда Civic нуждается в мощности

29 декабря 2018

Если ребенок твой плачет, купи ему Honda NSX

27 декабря 2018

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива
Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 8 7 9