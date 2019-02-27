Honda раскрыла внешность нового электрокара

Компания Honda раскрыла внешность электрического ситикара e Prototype. Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве как предсерийная модель, эволюционировавшая из концепта Urban EV 2017 года и являющаяся ключевым элементом стратегии Electric Vision

Автомобиль построен на специальной платформе, которая была сконструирована специально для данного электрокара. Автомобиль оснащен одним электромотором и блоком батарей, емкость которого пока не раскрывается, однако известен запас хода, который составляет 200 километров. Время зарядки аккумулятора до 80 процентов от высокоскоростного терминала — 30 минут.

Интересно, что у автомобиля есть много особенностей: камеры вместо боковых зеркал, панорамное лобовое стекло, LED-фары, закрытые стеклянной накладкой и отображающие статус зарядки, сиденья с отделкой под меланжевую ткань и передняя панель с декором из дерева и пятью дисплеями: экранами комплекса Camera Mirror, цифровой приборки и двумя «мониторами» бортовой информационно-развлекательной системы.