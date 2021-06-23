Honda станет пионером разработки электромобилей.

Разумеется, не в мире, а лишь в рамках своей страны. Да и сама Япония, в целом, готовится к экологическому переходу

На этом пункте хочется остановиться поподробнее. Так как премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вступивший в должность в сентябре 2020-го, заявил о движении страны в сторону углеродной нейтральности к 2050 году. Разумеется, те компании, которые начнут осваивать данную отрасль получат налоговые льготы и другие рыночные преференции.

Что до самой Honda, то здесь за ориентир взят 2040 год, именно к этому сроку компания откажется от производства ДВС. Заметим, что Honda первая компания в Японии, кто сделала подобное заявление. Также к середине 2020-х годов компания выпустит два массовых электрических кроссовера, создающихся на платформе Ultium от General Motors.