Honda возродит модель Integra

Honda Motor готовится возродить модель Integra, производство которой прекратилось в 2006 году

Информации по машине крайне мало - из официальных источников мы имеем лишь тизер, который, что интересно, показывали на презентации новой Acura NSX Type S. Впрочем уже существует целое множество инсайдерских данных, так что составить представление о машине все же возможно.

Так наши коллеги из Motor1 полагают, что "Интегра" будет базироваться на тележке одиннадцатого поколения модели Civc, а под капотом расположится полуторалитровый турбомотор на 208 лошадиных сил. Собственно такой двигатель на Civic и стоит. К сожалению, премьера новинки состоится лишь в 2022 году, так что на кофейной гуще придется еще долго гадать. Отметим, что приоритетным рынком для модели станет Северная Америка. В России же машину точно ждать не стоит, так как продажи автомобилей данной марки в нашей стране свернуты.