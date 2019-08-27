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27 авг 2019

Honda заново изобрела подушки безопасности

Honda заново изобрела подушки безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Honda Motor разработала фронтальную подушку безопасности новой конструкции, она более эффективно защищает переднего пассажира в случае столкновения под углом

Традиционная подушка безопасности представляет собой одиночную секцию, а разработка от Хонды состоит из центрального отсека, двух боковых и так называемого «паруса», который находится между двумя боковыми камерами. Во время удара головы человека о подушку «парус» тянет ее боковые камеры внутрь, обволакивая таким образом голову пассажира наподобие маски.

«Обеспечивая лучшую защиту в случае углового лобового удара, новая подушка безопасности может помочь свести к минимуму боковые силы, действующие на голову седока. Она значительно снижает вероятность серьезной травмы, которая может произойти, если голова “соскальзывает” с подушки безопасности», — сказано в пресс-релизе японской марки. В концерне также заявляют, что новая подушка вышла из стадии прототипа и готова к серийному производству. На конвейере она должна появиться уже в следующем году. Сначала ею будут оснащать машины только для североамериканского рынка.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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