В Японии представлен новый Honda N-Box

Японская автомобильная компания Honda представила новое поколение кей-кара N-Box. Прием заказов уже открыт, но стоимость не оглашается

В Японии кей-кары - это не только отдельный автомобильный сегмент, но и настоящий вид искусства. С момента дебюта в 2011 году Honda N-Box получила большую популярность среди жителей Страны восходящего солнца. Только за последние 6 месяцев этого года компания продала 112 248 экземпляров автомобиля.

Новая генерация сохранила “квадратный” дизайн и обзавелась версией с электрической силовой установкой. Ее главным отличием стала иная решетка радиатора и круглая форма светодиодных огней. Салон подвергся незначительным, но важным, с практичной точки зрения, изменениям. Приборная панель теперь полностью цифровая. Управление большинством функций автомобиля осуществляется через бортовой компьютер. Сам интерьер стал выглядеть более минималистично и стильно. К сожалению, технические характеристики новинки компания пока не оглашает.