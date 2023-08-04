Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2023

В Японии представлен новый Honda N-Box

В Японии представлен новый Honda N-Box
Автор фото: фирма-производитель

Японская автомобильная компания Honda представила новое поколение кей-кара N-Box. Прием заказов уже открыт, но стоимость не оглашается

В Японии кей-кары - это не только отдельный автомобильный сегмент, но и настоящий вид искусства. С момента дебюта в 2011 году Honda N-Box получила большую популярность среди жителей Страны восходящего солнца. Только за последние 6 месяцев этого года компания продала 112 248 экземпляров автомобиля.

Новая генерация сохранила “квадратный” дизайн и обзавелась версией с электрической силовой установкой. Ее главным отличием стала иная решетка радиатора и круглая форма светодиодных огней. Салон подвергся незначительным, но важным, с практичной точки зрения, изменениям. Приборная панель теперь полностью цифровая. Управление большинством функций автомобиля осуществляется через бортовой компьютер. Сам интерьер стал выглядеть более минималистично и стильно. К сожалению, технические характеристики новинки компания пока не оглашает.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda e (2021)

Honda e уходит в отставку

26 июля 2023
Civic Type R GT500

Honda показала гоночную версию Civic Type R

25 июля 2023

Honda «открестилась» от поставок машин в РФ

22 июня 2023
Honda N-WGN

На российский рынок вышел Honda N-WGN

23 мая 2023
Honda UR-V

В Россию привезли Honda UR-V

22 мая 2023

Honda выпустит конкурента Creta

04 мая 2023

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые» Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 1 9