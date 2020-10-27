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27 окт 2020

Электрический Hummer появился случайно

Электрический Hummer появился случайно
Автор фото: фирма-производитель

Бренд Hummer, который концерн General Motors возродил для производства электрического пикапа, теперь является не самостоятельной маркой, а лишь моделью под логотипом GMC. ?Это с самого начала выглядело немного странным, но теперь в компании разъяснили, как такое произошло

Вице-президент концерна General Motors Дункан Элдер, отвечающий за марки GMC и Buick, рассказал изданию Muscle Cars & Trucks, что вообще-то называть новый автомобиль «Хаммером» никто и не планировал. То, что компания представила на прошлой неделе как GMC Hummer EV есть ни что иное, как электрический пикап от General Motors, о котором глава корпорации Мэри Барра проговорилась больше года назад.

Сначала автоконцерн решил сделать большой электрический пикап премиального класса и выпустить его под маркой GMC, так как для Chevrolet он был бы слишком дорогим, а для Cadillac излишне утилитарным. Однако уже в процессе разработки выяснилось, что у инженеров получается очень проходимое полноприводное шасси с электроприводом, позволяющее сделать не просто пикап, а настоящий четырехколесный вездеход. Именно на этом этапе руководству GM пришла идея назвать новую машину «Хаммером», так как эта марка исторически ассоциировалась с высокой проходимостью. Уже после этого дизайнерам было поручено адаптировать облик получающегося пикапа к фирменному стилю Hummer.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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