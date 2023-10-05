GMC Hummer EV приехал в Россию

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый электрический внедорожник GMC Hummer EV, который был ввезен по схеме параллельного импорта. Автомобиль оценивается от 20 до 34 млн. рублей

GMC Hummer EV дебютировал на рынке в 2021 году. Дизайн автомобиля основан на предшественнике Hummer H3, производство которого завершилось в 2010 году. Автомобиль получил светодиодную оптику, массивные бампера, прямоугольные колесные арки, а также отсек для запасного колеса на двери багажника. Внутри устанавливается 12,3-дюймовая «приборка» и 13,4-дюймовый экран мультимедийной системы. Габариты автомобиля составляют: 5250/2197/1976 мм., а колесная база - 3218 мм. Дорожный просвет - 406 мм.

Автомобиль приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью - 830 л.с. и 1500 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 246,8 кВт*ч. Запас хода составит 483 км. Привод - полный.