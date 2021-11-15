Hummer встает на защиту суверенитета США

До того, как автомобили Hummer поступили в гражданскую продажу, у них была долгая и счастливая жизнь в качестве военного автомобиля армии США. Она продолжалась до 2015 года, когда после очередного тендера было принято решение о замене «Хамви» на боевую машину абсолютного нового типа. Впрочем, ставить крест на военной жизни Hummer не стоит – они возвращаются в строй.

В беседе с CNBC президент GM Defense Стив Дюмон подтвердил планы по созданию «электрического легкого разведывательного автомобиля» (eLRV) на базе GMC Hummer EV. Важно понимать, что модель будет уникальной, так как от гражданского внедорожника будут позаимствованы только электрические двигатели и батареи.

Сообщается, что первые прототипы уже будут представлены в следующем году, однако, им придется пройти строгий конкурсный отбор.