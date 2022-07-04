Очередь за новым Hummer растянулась на 17 лет

Возрожденный бренд Hummer , а точнее его первый электромобиль пользуются большим спросом – покупатели оформили аж 77 тысяч предзаказов, но конвейер совершенно не справляется с запросами.

Да, калифорнийский завод GM, собирает лишь 12 «Хаммеров» в сутки, так что для срочного исполнения всех предзаказов производителю понадобилось бы семнадцать лет непрерывной работы. Столь небольшой объем связан с нехваткой электронных компонентов и аккумуляторов для этого электромобиля (на Hummer EV ставят батареи разработки LG).

Отметим, что премьера модели состоялась еще в прошлом году. К слову, одна из версий располагает силовой установкой, мощность которой превышает тысячу лошадиных сил. Аккумуляторы позволяют проезжать без подзарядки около 550 километров.