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4 июл 2022

Очередь за новым Hummer растянулась на 17 лет

Очередь за новым Hummer растянулась на 17 лет
Автор фото: фирма-производитель
Возрожденный бренд Hummer, а точнее его первый электромобиль пользуются большим спросом – покупатели оформили аж 77 тысяч предзаказов, но конвейер совершенно не справляется с запросами.
Да, калифорнийский завод GM, собирает лишь 12 «Хаммеров» в сутки, так что для срочного исполнения всех предзаказов производителю понадобилось бы семнадцать лет непрерывной работы. Столь небольшой объем связан с нехваткой электронных компонентов и аккумуляторов для этого электромобиля (на Hummer EV ставят батареи разработки LG).
 
Отметим, что премьера модели состоялась еще в прошлом году. К слову, одна из версий располагает силовой установкой, мощность которой превышает тысячу лошадиных сил. Аккумуляторы позволяют проезжать без подзарядки около 550 километров.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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