GMC показал компактный внедорожник Hummer

Компания GMC представила два концепта Hummer X, выполненных в формате внедорожника и пикапа. Новинки созданы не для рынка, а для испытания технологий, которые в будущем могут появиться на серийных моделях бренда

В конструкции моделей используются так называемые мономатериалы. Вместо клеевых соединений инженеры применили механические крепления и защелки, что позволяет значительно упростить замену кузовных панелей. Еще одной особенностью стала технология Flex Fab. Она представляет собой металлическую 3D-печать, которая позволяет быстро изготавливать различные элементы небольшими партиями. По данным GMC, на детали, изготовленные таким способом, приходится 57% конструкции обоих концептов.

Автомобили также оснащены амортизаторами Multimatic, защитой днища, съемными крыльями и колесами с бедлоками. Внедорожник получил шины диаметром 37 дюймов, а пикап комплектуется 35-дюймовыми колесами. Длина внедорожника Hummer X составляет 4873 мм, ширина – 2032 мм, высота – 1852 мм, а колесная база – 2946 мм. Пикап имеет длину 5265 мм, а его дорожный просвет – 320 мм.