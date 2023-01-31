За электрические «Хаммеры» готовы платить втридорога

В рамках аукциона Barrett-Jackson в Скоттсдейле концерн GM выставил на торги первый серийный экземпляр внедорожника GMC Hummer EV с VIN-номером 001

Интересно, что по итогам аукциона нашелся человек, который заплатил полмиллиона долларов за «Хаммер» - это почти в пять раз больше официальной цены. Впрочем, в момент, когда GM впервые показал предсерийный внедорожник, его сразу купили за 2.5 миллиона долларов.

Интересный факт- приём заказов на электрические Хаммеры концерн GM закрыл ещё осенью прошлого года, так как конвейер просто не справляется с заказами и гигантским спросом. Очередь на Hummer EV растянулась минимум на два года вперёд.