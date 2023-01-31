Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2023

За электрические «Хаммеры» готовы платить втридорога

За электрические «Хаммеры» готовы платить втридорога

В рамках аукциона Barrett-Jackson в Скоттсдейле концерн GM выставил на торги первый серийный экземпляр внедорожника GMC Hummer EV с VIN-номером 001

Интересно, что по итогам аукциона нашелся человек, который заплатил полмиллиона долларов за «Хаммер» - это почти в пять раз больше официальной цены. Впрочем, в момент, когда GM впервые показал предсерийный внедорожник,  его сразу купили за 2.5 миллиона долларов.

Интересный факт- приём заказов на электрические Хаммеры концерн GM закрыл ещё осенью прошлого года, так как конвейер просто  не справляется с заказами и гигантским спросом. Очередь на Hummer EV растянулась минимум на два года вперёд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

GMC разработала необычный аксессуар для электрического Hummer

03 ноября 2022

Очередь за новым Hummer растянулась на 17 лет

04 июля 2022

Hummer встает на защиту суверенитета США

15 ноября 2021
GMC Hummer EV SUV (2024)

В GM дали объяснения по различиям мощности у Hummer

06 апреля 2021
Hummer EV

Дилеры GMC отказываются от продаж Hummer

14 декабря 2020

GM анонсировал выпуск электрического внедорожника Hummer

20 ноября 2020

 Новости Hummer

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер… Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"

Написано новостей:

3 2 3 2 6