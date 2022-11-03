GMC разработала необычный аксессуар для электрического Hummer

Марка GMC представила дополнение к электрическому пикапу Hummer EV. Это велосипед под названием Ebike с толстыми шинами и электрическими двигателями

Вообще силовая установка байка состоит из двух двигателей общей мощностью в 2.4 киловатта. На первый взгляд характеристика скромная, но и весит велосипед немного, так что динамика у него приличная – максимальная скорость составляет 45 километров в час.

Любопытно, но у велосипеда предусмотрены три режима езды, два из которых отключают один из моторов: в режиме Cruise задействован только задний, в Traction — только передний, а в режиме Adrenaline включены оба.