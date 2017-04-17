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17 апр 2017

Genesis создаст конкурента Mercedes-Benz SL

Genesis создаст конкурента Mercedes-Benz SL
Автор фото: фирма-производитель

Флагманской моделью премиального бренда Genesis, который принадлежит Hyundai, станет большое купе класса Gran Turismo

Об этом на мотор-шоу в Нью-Йорке заявил шеф-дизайнер бренда Люк Донкервольке. По его словам будущая «хало-модель» станет прямым конкурентом Mercedes-Benz SL и BMW 6-й серии, но будет разительно отличаться от них дизайном.

«Честно говоря, я действительно не смотрю на других производителей. У меня есть преимущество, я создаю новый продукт.  Одно могу сказать точно — это будет двухдверное купе класса Gran Turismo», — заявил Донкервольке в интервью CarAdvice.

С большого концептуального купе по сути и началась история бренда: в 2015 году Hyundai показал концепт Genesis Vision G Coupe, который потом превратился в представительский седан G90.

При этом, не исключено, что флагманское купе будет полностью электрическим. По крайней мере глава Genesis Манфред Фитцжеральд не устает повторять, что альтернативные силовые установки это один из основополагающих принципов развития бренда.

Судя по ранее опубликованным графикам выхода новых моделей на рынок премьеру большого купе Genesis стоит ждать не ранее 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
CarAdvice

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