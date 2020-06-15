Директор по планированию продуктов Hyundai заявил, что хотел бы увидеть в модельном ряду преемника спортивной двухдверки Genesis Coupe

12 лет назад в линейке Hyundai появилась модель Genesis Coupe — заднеприводная двухдверка на платформе седана бизнес-класса Hyundai Genesis с 3,8-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 306 лошадиных сил и эффектным дизайном. Сегодня Hyundai ассоциируется прежде всего с седанами и кроссоверами, а Genesis и вовсе стал отдельным брендом, но директор по планированию продуктов компании Hyundai Скотт Маргасон заявил в интервью изданию Motor Trend, что в модельный ряд Genesis может вернуться купе.

Никаких конкретных разработок пока не существует, отметил он, однако если бы решение зависело только от него, то появление подобной модели не заставило бы себя ждать. Идеологический преемник модели Genesis Coupe непременно сохранил бы заднеприводную компоновку и бензиновый V6, а не стал бы модным нынче электромобилем, утверждает Маргасон.