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27 дек 2016

Петербуржский завод Hyundai приостановил конвейер

Петербуржский завод Hyundai приостановил конвейер
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба российского подразделения южнокорейской компании сообщает об остановке конвейера на своем предприятии «Hyundai Motor Manufacturing Rus» в Санкт-Петербурге.

Как рассказали журналистам официальные представители компании, остановка носит временный характер и продлится с 26-ого по 30-е декабря текущего года. Более того, о прекращении сборки автомобилей в этот период компанией было объявлено еще в октябре.

За эти четыре дня специалисты Hyundai проведут заключительные этапы процесса подготовки к запуску в серийное производство второго поколения российского бестселлера – модели Hyundai Solaris. В частности, в оставшиеся дни уходящего года будет проведена сборка первых тестовых образцов.

Полноценный же выпуск нового Solaris на мощностях «Hyundai Motor Manufacturing Rus» начнется только к концу февраля будущего года, когда сборочные линии будут полностью отлажены. Таким образом, ожидать новинку в шоу-румах официальных дилеров южнокорейского автопроизводителя в России стоит к марту 2017 года.

Как отмечают в компании, во время четырех дней простоя сотрудникам предприятия будет начисляться заработная плата согласно текущим положениям Трудового законодательства.

Интересно, что на следующий день после возобновления производства, весь персонал «Hyundai Motor Manufacturing Rus» уйдет на традиционные новогодние каникулы, которые закончатся 8-ого января 2017 года. Первая смена выйдет на работу уже вечером того же дня.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Колеса.ру, Авторевю

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