Южнокорейская компания Hyundai назвала точную дату начала серийного производства второго поколения своего российского бестселлера – седана Solaris – на территории РФ.

Как рассказал журналистам исполнительный директор российского подразделения южнокорейского автопроизводителя Алексей Калицев, сборка новой генерации седана Solaris будет организована на предприятии компании в Санкт-Петербурге. Планируется, что сотрудники завода начнут работу над первыми автомобилями уже 15-ого февраля этого года.

Кроме того, Калицев отметил, что руководство компании не планирует собирать на территории РФ модификацию Solaris в кузове «хэтчбек». «Мы не видим в этом смысла. У нас новый Solaris - это седан, а все потребности хэтчбека реализованы в кроссовере Hyundai Creta. Поэтому мы считаем, что необходимости в таком сегменте хэтчбека нет», -прокомментировал он решение руководства.

Относительно запланированных объемов выпуска нового поколения российского бестселлера, Калицев заявил, что обе модели, локализованные на предприятии в Санкт-Петербурге, будут загружать, приблизительно, равные производственные мощности. Таким образом, из 100-110 тысяч автомобилей, ежегодно выпускаемых этим заводом, примерно, по 50-60 будут приходиться как на седан Solaris, так и на кроссовер Creta.

Напомним, что седан Hyundai Solaris нового поколения пока еще не продается в России. В ходе презентации официальные представители компании заявили, что начало продаж назначено на февраль этого года, теперь же можно с большой долей уверенности предполагать, что первые партии автомобилей доберутся до официальных дилеров ближе к концу месяца.