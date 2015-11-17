Рестайлинг Hyundai Tucson - Новые аргументы

Рестайлинг компактного кроссовера Hyundai Tucson не вылился в кардинальные изменения в дизайне, однако модель заметно прибавила в комфорте и эргономике

Главные новации в экстерьере – подкорректированные бамперы и решетка радиатора, диодные ходовые огни L-образной формы и измененная «начинка» задних фонарей. В салоне хорошо смотрится новый 8-дюймовый дисплей мультимедиа, который теперь возвышается над перепрофилированной передней панелью. Список оборудования и вспомогательных систем расширился. В числе прочего стали доступны адаптивная оптика, беспроводная зарядка смартфона, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Моторная линейка включает бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 115 до 184 л.с. Трансмиссия в зависимости от рынка и модификации – 6- или 8-диапазонный «автомат» и 6-ступенчатая «механика». Привод может быть передним или подключаемым полным.