Рестайлинговый Hyundai Tucson заметили на испытаниях

Уже к концу этого года корейский концерн должен провести премьеру своего популярного кроссовера, пока что машину усиленно испытывают на полигонах и дорогах общего пользования, где ее недавно заметили шпионы

К сожалению, о новинке не получится сказать чего-либо определенного – машина на снимках покрыта плотным камуфляжем, так что пронаблюдать каких-либо изменений в дизайне не получится. Максимум, можно заметить в бампере большие фары, как это было выполнено на старшем кроссовере Palisade.

C большой долей вероятности Tucson сохранит свою моторно-трансмиссионную гамму. В ней двигатели мощностью от 150 до 265 лошадиных сил.