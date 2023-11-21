Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2023

Хорошо известный в России кроссовер Hyundai Tucson получил обновление

Хорошо известный в России кроссовер Hyundai Tucson получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai опубликовала изображения обновленного кроссовера Tucson. Пройдемся по ключевым изменениям

При первом взгляде можно заметить новую брутальную решетку радиатора. Визуально светодиодные ходовые огни по краям решетки стали выглядеть крупнее. Также разработчики добавили более массивные бампера. Самые значительные изменения можно наблюдать в салоне. Теперь на передней панели устанавливается единый кластер виртуальной “приборки” и мультимедийной системы диагоналями по 12,3-дюйма каждый. Поменялся и дизайн рулевого колеса. Оно выглядит более минималистичным и аккуратным. Центральный тоннель двухярусный, а сверху добавлена платформа для беспроводной зарядки смартфона. Рычаг селектора КПП перебрался на рулевую колонку.

Информации об изменениях моторной гаммы нет. Актуальное поколение, в зависимости от рынка, оснащается 1,6-литровым дизельным агрегатом мощностью 115 л.с. или 136 л.с., а также 1,6- или 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностями от 150 л.с. до 180 л.с. Более того, есть гибридная модификация на основе 1,6-литрового бензинового агрегата суммарной мощностью 230 л.с. На выбор автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой, 6-ступенчатым “автоматом” или 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний или полный в зависимости от версии.  

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Рестайлинговый Hyundai Tucson заметили на испытаниях

23 мая 2023
Hyundai Tucson N Line

В Россию привезли «заряженный» Hyundai Tucson

21 февраля 2023
Hyundai Tucson N Line (2021)

Hyundai Tucson N-Line рассекречен

27 января 2021
Hyundai Tucson (2021)

Новый Tucson приедет в Россию уже в следующем году

21 сентября 2020
Hyundai Tucson (2021)

Новый Hyundai Tucson оказался революционным

15 сентября 2020

Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

10 сентября 2020

 Новости Hyundai Tucson

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 8 7