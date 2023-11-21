Хорошо известный в России кроссовер Hyundai Tucson получил обновление

Корейская компания Hyundai опубликовала изображения обновленного кроссовера Tucson. Пройдемся по ключевым изменениям

При первом взгляде можно заметить новую брутальную решетку радиатора. Визуально светодиодные ходовые огни по краям решетки стали выглядеть крупнее. Также разработчики добавили более массивные бампера. Самые значительные изменения можно наблюдать в салоне. Теперь на передней панели устанавливается единый кластер виртуальной “приборки” и мультимедийной системы диагоналями по 12,3-дюйма каждый. Поменялся и дизайн рулевого колеса. Оно выглядит более минималистичным и аккуратным. Центральный тоннель двухярусный, а сверху добавлена платформа для беспроводной зарядки смартфона. Рычаг селектора КПП перебрался на рулевую колонку.

Информации об изменениях моторной гаммы нет. Актуальное поколение, в зависимости от рынка, оснащается 1,6-литровым дизельным агрегатом мощностью 115 л.с. или 136 л.с., а также 1,6- или 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностями от 150 л.с. до 180 л.с. Более того, есть гибридная модификация на основе 1,6-литрового бензинового агрегата суммарной мощностью 230 л.с. На выбор автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой, 6-ступенчатым “автоматом” или 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний или полный в зависимости от версии.