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7 дек 2023

Полностью рассекречен обновлённый Hyundai Tucson

Полностью рассекречен обновлённый Hyundai Tucson
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson. Цены в Южной Корее стартуют от 27 710 000 вон (примерно 1 960 000 рублей)

Ключевое изменения в дизайне - новая более агрессивная решетка радиатора. В “спортивной” версии N-Line слегка другой рисунок.  Светодиодные блоки фар остались на прежнем месте, но визуально стали выглядеть крупнее. Немного изменились бампера, придающие внедорожный характер автомобиля. Дополняют образ новые колесные диски (в зависимости от версии дизайн отличается).

Салон также доработан. Теперь на передней панели устанавливается единый кластер цифровой “приборки” и мультимедийной системы диагоналями по 12,3-дюйма каждый. Также изменился и дизайн трехспицевого руля. Центральный тоннель состоит из двух ярусов. Внизу выемка для разной мелочевки, а сверху два подстаканника и платформа для беспроводной зарядки смартфона. Рычаг селектора КПП перебрался на рулевую колонку. Оснащение включает проекционный дисплей, подогрев передних сидений, а также систему распознавания водителя по отпечатку пальца.

Силовая установка фактически осталась без изменений. Стандартная версия Hyundai Tucson оснащается 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 180 л.с и 7-ступенчатым “автоматом”. Альтернатива - 2,0-литровый турбодизель на 184 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Самая дорогая версия получила гибридную силовую установку HEV (неподзаряжаемую) с 1,6-литровым двигателем и электромотором. Суммарная мощность - 235 л.с.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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