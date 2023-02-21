В Россию привезли «заряженный» Hyundai Tucson

На отечественном рынке появились кроссоверы Hyundai Tucson N Line с официальной гарантией. Машины, которые стоят в дилерских центрах, собраны в Калиниграде, однако, есть экземпляры, которые импортированы из Кореи

Как сообщают наши коллеги из «Авторевю», в конфигураторе на российском сайте представительства модификация Tucson N Line так и не появилась, но у столичных дилеров машины уже есть в наличии. От обычных кроссоверов «псевдоспортивная» модификация отличается специальным обвесом , раздвоенными патрубками выхлопной системы и спортивными креслами в интерьере.

К слову, у европейской модификации Tucson N Line отличий больше - здесь инженеры заново калибруют рулевое управление и перенастраивают подвеску, делая ее более жесткой.