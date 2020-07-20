Новый Hyundai Tucson - секретов больше нет

В Сети рассекретили технические характеристики нового Hyundai Tucson. Премьера кроссовера Hyundai Tucson нового поколения должна состояться до конца нынешнего года

Как сообщает The Korean Car Blog, базовые версии новинки получат 1,6-литровый бензиновый двигатель SmartStream. Мощность агрегата составит 180 лошадиных сил. Также клиентам предложат модернизированный мотор объемом 2,0 л R-Engine CRDi. Мощность этого двигателя пока неизвестна.

Кроме этого в продажу поступит гибридная модификация нового Hyundai Tucson. В состав силовой установки войдет 1,6-литровый мотор T-GDI и электродвигатель. Суммарная мощность такой версии кроссовера составит 230 лошадиных сил. Топовую версию Tucson N Line оснастят 2,5-литровым агрегатом T-GDI, отдача которого превысит 290 лошадиных сил.

Интересно, что у кроссовера будет и заряженная версия, которую разработают специалисты N-Performance. Здесь, к сожалению, фактов никаких нет, но по слухам такой кроссовер оборудуют неким двигателем с мощностью в 340 лошадиных сил.