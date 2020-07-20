Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2020

Новый Hyundai Tucson - секретов больше нет

Новый Hyundai Tucson - секретов больше нет
Автор фото: фирма-производитель

В Сети рассекретили технические характеристики нового Hyundai Tucson. Премьера кроссовера Hyundai Tucson нового поколения должна состояться до конца нынешнего года

Как сообщает The Korean Car Blog, базовые версии новинки получат 1,6-литровый бензиновый двигатель SmartStream. Мощность агрегата составит 180 лошадиных сил. Также клиентам предложат модернизированный мотор объемом 2,0 л R-Engine CRDi. Мощность этого двигателя пока неизвестна.

Кроме этого в продажу поступит гибридная модификация нового Hyundai Tucson. В состав силовой установки войдет 1,6-литровый мотор T-GDI и электродвигатель. Суммарная мощность такой версии кроссовера составит 230 лошадиных сил. Топовую версию Tucson N Line оснастят 2,5-литровым агрегатом T-GDI, отдача которого превысит 290 лошадиных сил.

Интересно, что у кроссовера будет и заряженная версия, которую разработают специалисты N-Performance. Здесь, к сожалению, фактов никаких нет, но по слухам такой кроссовер оборудуют  неким двигателем с мощностью в 340 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Vision T Concept 2019

В Hyundai показали прототип нового Tucson

21 ноября 2019
Hyundai Tucson N Line 2019

Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson

21 марта 2019
Hyundai Tucson N Line

«Супертушкан»

22 февраля 2019
Hyundai Tucson

Hyundai рассказал о Tucson для России

02 августа 2018
Hyundai Tucson

Обновленный Hyundai Tucson: известна дата продаж в России

26 июля 2018
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson стал гибридом

06 июня 2018

 Новости Hyundai Tucson

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности
Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"
Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер?
Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"

Написано новостей:

2 6 2 5 8